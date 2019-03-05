الأحد.. أمسية شعرية لـ"أحمد تيمور" بالمنتدى الثقافي المصري

تعقد في السادسة من مساء الأحد الموافق 10 مارس الجاري٬ بالصالون الثقافي الذي ينظمه المنتدي الثقافي المصري بجاردن سيتي٬ أمسية شعرية للشاعر الطبيب أحمد تيمور٬ ويدير الأمسية السفير أحمد الغمراوي.



يذكر أن "أحمد تيمور" سبق وصدر له دواوين: بلدي يحاصره التتار٬ ثنائية الطفو والغرق٬ اثنين في وصف أمريكا٬ العصافير في زيها القاهري٬ قافية بين امرئ القيس وبيني٬ قليل من الحب لا يصلح٬ هاتف من وراء الشجيرات٬ امرأة من خزف وخرافة٬ أمسية من الشعر الخالص٬ بوح الفاء المكسورة٬ شيء من العشق٬ عشب يحجب النخيل٬ آهات القدس٬ شجن شجر الشوارع. والمسرحية الشعرية البراكين الطيبة.