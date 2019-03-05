"المسعود" يطالب بحملة للترويج لمميزات قانون الاستثمار الجديد

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، الحكومة بجهاتها المعنية، بتنظيم حملة دولية ومحلية، على أعلى مستوى للترويج لقانون الاستثمار الجديد، والمميزات التي يتضمنها القانون.



وأشار النائب في بيان له، إلى أن القانون يتضمن العديد من المبادئ التي تشجع الاستثمار في مصر الخارجي والمحلي، وتهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، ويجب أن يتم دعم ذلك بالترويج الجيد.



ولفت إلى أن القانون ضمن للمستثمر الأجنبي، المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع، ودعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، بالإضافة إلى حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.