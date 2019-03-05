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رياضة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:35 ص

مواجهة ريال مدريد واياكس بدوري أبطال أوروبا الأبرز بالصحف الإسبانية

مواجهة ريال مدريد
أ ش أ
dostor.org/2540928

سيطرت المواجهة التي يشهدها ملعب (سانتياجو برنابيو) مساء اليوم الثلاثاء، بين ناديى ريال مدريد واياكس الهولندى في إياب دور الـ16 لدورى الأبطال الأوروبي على عناوين الصحف الإسبانية، وذلك بعدما أصبحت البطولة الأوروبية هى الأمل الأخير للنادى الملكى لإنقاذ موسمه الحالى.

وقالت صحيفة (ماركا) "هنا مدريد.. الفريق يتشبث بدورى الأبطال بعد الهزيمتين اللتين منى بهما في الكلاسيكو في الكأس والدورى".. أما صحيفة (أس) فقالت عن وضع النادى الملكى "ريال مدريد يكون أو لا يكون بدون راموس في خط الدفاع"، ونقلت تصريحات سولارى المدير الفنى للفريق الذى قال "هذا الفريق لديه شخصية.. وهي دورى الأبطال".

ومن جهتها، كشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) عن الأجواء داخل ريال مدريد قبل اللقاء، قائلة "عشية المباراة الحاسمة موديريتش ومورينيو ووكيل جاريث بيل يرفعون درجة التوتر إلى ذروتها"، مضيفة "أياكس يذهب للبرنابيو وليس لديه ما يخسره".

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعب (يوهان كرويف أرينا) بالعاصمة الهولندية أمستردام، بهدفين مقابل هدف واحد.

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