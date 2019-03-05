الأمن القومي الأمريكي: إدارة ترامب لا تثق في طالبان ثقة عمياء

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تثق في حركة طالبان ثقة عمياء، وذلك في الوقت الذي تجرى فيه المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وطالبان في قطر بهدف التوصل إلى تسوية بالتفاوض للصراع الناشب بين أفغانستان وطالبان التي تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الأجنبية.



وأضاف بولتون - في تصريحات نقلتها وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن الرئيس ترامب قرر أنه من الأهمية بمكان الإبقاء على التواجد لمكافحة الإرهاب في أفغانستان وأن يكون ذلك جزءا مركزيا من هذه المناقشات.



وقال "يمكنني القول إن مسئولين بارزين في الأمن القومي يناقشون هذه القضية وكيفية تحقيقها وكيفية دعم الدبلوماسية ولكن في الوقت ذاته تحقيق أهداف محاربة الإرهاب بشكل مستمر وسنبحث الكثير من هذه الأمور هذا الأسبوع، إنها نقطة شديدة الأهمية ونبذل الكثير من الجهد لتحقيق ذلك، غير أنه في الوقت ذاته لا نثق ثقة عمياء في طالبان وفي هذه الإدارة وهذا أمر مؤكد".



وتؤكد طالبان منذ وقت طويل على انسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل من أفغانستان باعتباره شرطا رئيسيا لانضمام الحركة لعملية السلام لإنهاء الصراع في أفغانستان.