القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
عالم
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:32 ص

الأمن القومي الأمريكي: إدارة ترامب لا تثق في طالبان ثقة عمياء

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2540923

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تثق في حركة طالبان ثقة عمياء، وذلك في الوقت الذي تجرى فيه المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وطالبان في قطر بهدف التوصل إلى تسوية بالتفاوض للصراع الناشب بين أفغانستان وطالبان التي تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الأجنبية.

وأضاف بولتون - في تصريحات نقلتها وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن الرئيس ترامب قرر أنه من الأهمية بمكان الإبقاء على التواجد لمكافحة الإرهاب في أفغانستان وأن يكون ذلك جزءا مركزيا من هذه المناقشات.

وقال "يمكنني القول إن مسئولين بارزين في الأمن القومي يناقشون هذه القضية وكيفية تحقيقها وكيفية دعم الدبلوماسية ولكن في الوقت ذاته تحقيق أهداف محاربة الإرهاب بشكل مستمر وسنبحث الكثير من هذه الأمور هذا الأسبوع، إنها نقطة شديدة الأهمية ونبذل الكثير من الجهد لتحقيق ذلك، غير أنه في الوقت ذاته لا نثق ثقة عمياء في طالبان وفي هذه الإدارة وهذا أمر مؤكد".

وتؤكد طالبان منذ وقت طويل على انسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل من أفغانستان باعتباره شرطا رئيسيا لانضمام الحركة لعملية السلام لإنهاء الصراع في أفغانستان.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)

منذ يومين

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"

منذ 3 أيام

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل

منذ 5 أيام

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية

منذ 6 أيام

خاص.. وفد حماس برئاسة هنية يغادر القاهرة إلى غزة

منذ اسبوع

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار

الآن

أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية.. اليوم

موعد مباراة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5/ 3/ 2019

اليوم.. محاكمة "العادلى" وآخرين فى الاستيلاء على أموال الداخلية

ads
الأكثر قراءة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 31 في حادث تصادم 5 سيارات بزراعي البحيرة

أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية.. اليوم

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

مواجهة ريال مدريد واياكس بدوري أبطال أوروبا الأبرز بالصحف الإسبانية

اليوم.. عيد ميلاد "شيكابالا" الـ33

سانشيز لاعب يونايتد يتغيب بإصابة في أربطة الركبة

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 31 في حادث تصادم 5 سيارات بزراعي البحيرة

أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية.. اليوم

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

ads
كشكول

"منتدى البحث العلمي السادس للشباب" بألسن عين شمس.. 12 مارس

رئيس قطاع المعاهد يكشف تفاصيل امتحان "الأوبن بوك" لطلاب الأزهر

رئيس جامعة بنها يرأس اجتماع اللجنة الأكاديمية لتطوير المناهج

ننشر نتيجة التنسيق الثامن للمرحلة الأولي لرياض الأطفال بالجيزة

عزيز يكرم الفائزين بمسابقة "إدارتنا جميلة" بآثار سوهاج

الأمصار

الفاتيكان يعتزم فتح الملفات السرية أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية

رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري تتسبب في استقالة مذيعة أخبار

التحالف يدك مخزن أسلحة وتجمعات حوثية في صعدة

ترامب يصف تحقيقات الديمقراطيين حول التدخل الروسي بـ"الفارغة"

بعد توقف 7 سنوات.. الأردن تسمح باستخدام طائرتها في الأجواء السورية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

شركة سويسرية تنتج "كباب الجبنة" للنباتيين

الثلوج السوداء والخضراء تغطي عدة مدن في روسيا

الصين تعثر على "إكسير الخلود".. وتكشف سر موت الباحثين عنه

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

بعد محاولات طبية كثيرة.. نجاة مريض من الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎