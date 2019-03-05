الصحة النفسية تطلق حملة "الصعيد مش بعيد" 8 مارس

أعلنت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، عن إطلاق حملة "الصعيد مش بعيد" للتوعية من الإدمان والانتحار والاكتئاب والمشاكل النفسية للأطفال.



وأوضحت لـ "الدستور" أن الحملة ستنطلق يوم الجمعة المقبل 8 مارس وتستمر حتى 10 مارس، فى 6 محافظات بالصعيد تشمل "أسوان – أسيوط – سوهاج – قنا – بنى سويف – المنيا"، على مدار 3 أيام.



وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص مناطق محددة فى محافظات الصعيد تشمل النوادى ومراكز الشباب بالإضافة إلى نادى نقابة الأطباء فى محافظة سوهاج.