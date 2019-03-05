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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:31 ص

الصحة النفسية تطلق حملة "الصعيد مش بعيد" 8 مارس

الدكتورة منن عبد
الدكتورة منن عبد المقصود
فاتن خديوى
dostor.org/2540920

أعلنت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، عن إطلاق حملة "الصعيد مش بعيد" للتوعية من الإدمان والانتحار والاكتئاب والمشاكل النفسية للأطفال.

وأوضحت لـ "الدستور" أن الحملة ستنطلق يوم الجمعة المقبل 8 مارس وتستمر حتى 10 مارس، فى 6 محافظات بالصعيد تشمل "أسوان – أسيوط – سوهاج – قنا – بنى سويف – المنيا"، على مدار 3 أيام.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص مناطق محددة فى محافظات الصعيد تشمل النوادى ومراكز الشباب بالإضافة إلى نادى نقابة الأطباء فى محافظة سوهاج.

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