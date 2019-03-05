حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 5 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس 2019، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: تعيش تجددًا وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، فاوض بمهارة، قد يحمل إليك هذا اليوم ربحًا أو تقدمًا أو تكريمًا ولا تعرّض نفسك للفضائح.



عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.



صحيًا: تهتم بصحتك وتعتني بنوعية غذائك، وقد تشكو من زيادة في الوزن، فحاول القيام ببعض النشاطات الرياضية لإبعاد التشنجات عنك.

