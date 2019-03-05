القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
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الثقافة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:29 ص

السبت.. افتتاح معرض المثال "عصام عزت" بجاليري ضي

السبت.. افتتاح معرض
نضال ممدوح
dostor.org/2540915

يحتضن جاليري ضي "أتيليه العرب للثقافة والفنون"٬ في السابعة مساء السبت 9 مارس الجاري٬ حفل افتتاح معرض المثال الدكتور عصام عزت.

ويتضمن المعرض مجموعة من أعماله النحتية المتميزة من خامة صعبة وهي الحديد الصلب٬ وحديد الخردة، ويتناول فيها الحيوانات والزواحف بإسلوب مختلف وخاص به٬ باختزال شديد وبعيدا عن ألاعيب الصنعة والإبهار والتسطيح٬ وبتعبيرية رمزية رائعة.

يذكر أن "عصام عزت" له مشاركات عديدة في عدد من المعارض الدولية والمحلية٬ منها بينالي الإسكندرية وبينالي القاهرة الدولي للخزف والذي فاز به بجائزة مهمة٬ وفاز أيضا بجائزة في صالون الشباب في النحت، وسبق له أن أقام معرضا شخصيا في روما.

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