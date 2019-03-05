القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
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الأبراج اليوم
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:28 ص

حظك اليوم.. برج الجدي الثلاثاء 5 مارس 2019

برج الجدي
برج الجدي
dostor.org/2540913

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس 2019، وفيما يخص برج الجدي قالت:

مهنيًا: يوم حافل بالنشاطات المتعددة يفتح أمامك الآفاق وتسجل انقلابًا لمصلحتك، لذلك تجنب الإرهاق، واستنفاد طاقتك ولا تستفز الآخرين وكُن متحفظًًا.

عاطفيًا: تنظر إلى الأمور من وجهة أوسع، قد تسافر بحثًا عن علاقة جديدة أو من أجل الاستمتاع بعض الشيء.

صحيًا: لا تسمح للقلق بالتأثير في أدائك، ابتعد عن الانفعال والقرارات الارتجالية، إنه يوم فارغ من الآمال والتوقعات.

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