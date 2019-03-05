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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:28 ص

ورشة عمل لمناقشة قانون العمل بحزب مستقبل وطن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2540912

نظمت أمانة العمال بحزب مستقبل وطن بالغربية برئاسة خالد عصام ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون العمل بناء على توجيهات سيد نصر امين العمال بالهيئه العليا بالحزب بالتعاون مع محمد عريبي امين الحزب بالغربيه لتوسيع المفهوم بمقاصد القانون ومصطلحاته والمعاني المبينه بالقانون ليتماشي مع المستجدات التي طرأت على ظروف العمل في المرحله الحالية.

حاضر في هذه الندوه التثقيفيه خالد أبو بكر وكيل وزارة القوي العامله بالغربيه والسيد الشرقاوي مدير مكتب التفتيش العمالي بالمحلة.

وأشاد وكيل الوزاره بدور الحزب في شرح وتوضيح مشروع القانون باعتباره توجه غير مسبوق لم يسلك هذا الاتجاه أي حزبا اخر.

واوضح أبو بكر اهميه هذه اللقاءات خاصة وان المشاركين من أعضاء الحزب في ورشة العمل من القيادات النقابيه بالمواقع العماليه المختلفه واعضاء امانة العمال.

وشرح وكيل الوزاره مفهوم الاجر والفرق بين الأجور الاساسيه والاجور المتغيره والفرق بين العلاوات التي حددها القانون والفرق بين المكافآت والمنح والأرباح.

مشيرا لأهمية تأكيد القانون على وضع توضيح للفروق بين آليات الحوار الاجتماعي وفض منازعات العمل وخاصة بين المفاوضه والتوفيق والوساطه والتحكيم وحظر كل عمل اواسلوب أو إجراء، من شأنه احداث تمييز أو تفرقه بين الأشخاص موضحا ان مشروع القانون قد تضمن العديد من المزايا كتحسين ضمانات عمل النساء وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل اعتبارا من الشهر السادس وعدم جواز تشغيلها ساعات اضافيه خلال فترة الحمل وبعد الولاده بستة أشهر وحماية العمال زوي الاعاقه في فرص التأهيل والترقي ومميزات للمتدرجين وزيادة الاجازات السنويه لمن تجاوز الخمسين وزيادة نفقات الجنازه للعامل المتوفي والغاء نظام استماره 6 عند التعين والالتزام بان يكون عقد العمل من 4 نسخ وان استقالة العامل لا تعتمد الا بعد مناقشة اسبابها من قبل مكاتب العمل التابعه للقوي العامه.

وأضاف ان مشروع القانون الزم إنشاء محاكم عماليه متخصصه لسرعة الفصل في القضايا بدلا من الدوائر العماليه إلى كانت تطول مدة الفصل في القضايا العماليه لسنوات كما نص مشروع القانون على ضرورة إنشاء مراكز للوساطه والتحكيم كم حفظ حقوق أسرة صاحب العمل.

بينما أكد محمد حماد الامين العام بالحزب على اهمية تأييد العمال للتعديلات الدستوريه والانجازات الواضحه وضوح الشمس على ارض الوطن التي لا ينكرها الا صاحب هوي من تجار الدين والسياسه.

وأشار خالد عصام أمين عمال محافظة الغربية إلى ان قيادات الحزب بالقاهره حريصه كل الحرص على تفاعل امانات العمال بالحزب مع كافة العاملين بالمصانع والشركات مؤكدا انه سيتم عمل دوره تثقيفه لمدة ثلاث أيام يشارك فيها العديد من العاملين والقيادات النقابيه لرفع المستوي المهاري لدي العاملين وكيفية مساهمة أعضاء اللجان النقابيه في اكتمال مثلث التعاون بين العمال والاداره والتنظيم النقابي للنهوض بالمشاءت الصناعيه على ارض محافظة الغربيه لينعكس مردوده على العاملين في تحسن اوضاعهم حال تحويل مسار الشركات إلى شركات رابحه.

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