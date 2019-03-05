حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 5 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس 2019، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تطل على مرحلة حافلة بالمستجدات والأحداث السعيدة، سواء على صعيد حياتك الشخصية، أو التألق والانتصار المهني.



عاطفيًا: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل، لأن التخلّص من الشريك الحالي ليس سهلًا.



صحيًا: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الأماكن ذات الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك، قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.