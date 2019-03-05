حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 5 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس 2019، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: ثق بقدرك أيها العذراء، واعلم أن الأيام المقبلة قد تكون استثنائية في حياتك، ربما يهبط عليك الحظ فجأة وترى أن حلًا يطرأ لقضية اعتقدتها فاقدة الأمل.



عاطفيًا: ضغوط العمل قد تؤثر سلبًا في حياتك العاطفية، لذا اترك مشاكلك خارج البيت وأولِ الشريك الاهتمام الذي يستحقه.



صحيًا: إذا كنت تعاني ضغوطًا نفسية تراها تضمحل تدريجيًا، هذا اليوم يبدو استثنائًيًا ويوفر لك فرصة ثمينة جدًا للاهتمام بوضعك الصحي.