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الثقافة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:22 ص

"الكوتشينة".. عرض مسرحي بمركز الحرية للإبداع

الكوتشينة
الكوتشينة
أحمد عاشور
dostor.org/2540900

يستعد الفنان شريف عباس، لتقديم العرض المسرحي "الكوتشينة"، بمركز الحرية للإبداع، في تمام الساعة السابعة مساء يومي 24 و25 من مارس الجاري.

وصرح شريف عباس، مخرج ومؤلف العرض، بأن "الكوتشينة" من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، من التجارب النوعية التى وافقت عليها الإدارة العامة للمسرح، وتدور فكرته حول ما يدور في الآونة الأخيرة بالعالم العربى خاصة بعد الثورات التي قامت تحت مسمى الثورة الخلاقة، وحالة الضبابية التي تمر بها بعض الشعوب العربية.

وأضاف أنه تم توظيف كافة الأدوات المسرحية من ديكور وإضاءة وموسيقى وحركة إلى جانب الاستعانة بالغناء والمايك والرقص المعاصر في بعض المشاهد لتشكيل العرض.

"الكوتشينة" أداء فريق المركز الحركي بقصر ثقافة مصطفى كامل؛ وهم لؤي عاشور، ياسر مجاهد، جيداء محمد، محمد عبد الرحمن، أحمد السيد، هبة الله محمد، منة الباشا، آمال فتحي، رضوان محمد، رحمانى الشيخ، جنة محمد، شهد علاء، شهد محمد، صافى خليل، أسماء خالد، بلال محمود، عبد العزيز أسامة، محمد أحمد، ملك محمد، زياد شريف، محمد شريف، حسين درويش، إدارة مسرحية عبد الرحمن على، تدريب لؤي عاشور، تأليف منولوجات الحكي سامح عثمان وأحمد خليل، تأليف موسيقى الدكتور محمد حسني، مخرج منفذ ومصمم إضاءة إبراهيم أحمد، مادة فيلمية أشرف الصويني ولؤي عاشور.

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