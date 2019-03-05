مصر للطيران: تشغيل خط جديد إلى واشنطن بطائرة الأحلام 3 يونيو

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار عن تشغيل خط جديد إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية "واشنطن" اعتبارًا من 3 يونيو 2019.



ويأتي هذا القرار في ضوء خطط مصر للطيران لتوسيع نطاق شبكة خطوطها إلى المزيد من النقاط ذات الأهمية الإستراتيجية والسياحية وفي ظل تدعيم أسطول مصر للطيران بما يصل إلى 45 طائرة من أحدث الطرازات.



وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه "في ضوء الإستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني المصري تحت قيادة الفريق يونس المصري وزير الطيران، فإن مصر للطيران وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة حول العالم، ومن هنا فقد درست الشركة عددًا من الخطوط الإستراتيجية الواعدة وفقًا لعدد من العناصر والتي من أهمها معدلات الحركة من وإلى هذه النقاط وكذلك توفير المزيد من التكامل إلى شبكة خطوط مصر للطيران والتي تصل إلى أكثر من 70 نقطة مباشرة حول العالم بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز".



وأضاف "إن مصر للطيران على أعتاب عهد جديد من التطوير والذي يرتقي مرة أخرى بمصر للطيران في مصاف شركات الطيران العالمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي سبيل ذلك، فقد حرصت الشركة على تطوير أسطولها الجوي بإضافة 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات اعتبارًا من شهر مارس الحالي وحتى عام 2022 بما يتوافق مع رؤية الشركة في التطوير والتحديث المستمرين".



ومن جانبه أكد الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن "الشركة قد قررت تشغيل 3 رحلات أسبوعية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اعتبارًا من شهر يونيو المقبل بأحدث طرازات الشركة "الدريملاينر 787-9"، والتي من المقرر أن تتسلم مصر للطيران أولى الطائرات منها نهاية مارس الجاري، حيث تتميز هذه الطائرة بتطورها تكنولوجيًا وتسع الطائرة لـ 309 مقاعد من بينها 30 مقعدا "Super Diamond Full Flat Bed Seats" بدرجة رجال الأعمال والتي توفر خصوصية أعلى للركاب، بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الترفيه من خلال الشاشات الشخصية الكبيرة المتوفرة سواء بدرجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية.



وكذلك توفر الطائرة مميزات إضافية مثل خدمة الواي فاي على متن الرحلة وكذلك خدمة التجوال بالإضافة إلى العديد من الخصائص المتطورة الأخرى مثل تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيرها." ومن الجدير بالذكر أنه يُمكن للعملاء البدء في حجز تذاكرهم إلى واشنطن اعتبارًا من اليوم عبر وسائل الحجز المختلفة egyptair.com أو تطبيقات الهواتف الذكية أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر المعتمدين لدى الشركة.