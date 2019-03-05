19 مارس.. عرض الفيلم الهندى "صندوق الغداء" بسينما دِكّة

يقيم نادي سينما مركز دِكّة أضِف بالمقطم٬ عرضا للفيلم الهندي الروائي الطويل The Lunchbox أو "صندوق الغداء" للمخرج ريتيش باترا٬ في السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 مارس الجاري.



تدور أحداث الفيلم في مومباي حول ربة منزل شابة تصنع لزوجها وجبة الغداء وترسلها له عبر نظام مشهور بكفاءته (نظام توصيل صناديق الغداء)؛ إلا النظام يحدث به خطأ يجمع بين الزوجة وموظف أرمل لا تعرفه ومع كل وجبة غداء تتكون بينهم علاقة محبة دون ان يلتقيا.



فاز الفيلم بجائزة الـGrand Golden Rail بمهرجان كان 2013، وفاز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان دبي 2013، وفاز بجائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثل بحفل جوائز Asian Film Award وفاز بـ21 جائزة أخرى، وترشح لـ35 جائزة منها أفضل فيلم أجنبي بجوائز BAFTA لعام 2015.