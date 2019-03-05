حسين غيتة يطالب بتفعيل تحليل "بي سي آر" بديلا للأجسام المضادة

طالب الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بتفعيل توصية المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب التى أوصت بدورته الـ51 بمقر جامعة الدولة العربية، بتنفيذ اعتماد تحليل "بي سي آر"، كمعيار لتحديد تواجد فيروس سي في أجساد القادمين للعمل بدول الخليج، بدلًا من تحليل الأجسام المضادة، بما يفتح الباب أمام المتعافين من الفيروس من السفر للعمل هناك، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.



وأردف أنه طالب مرارا وتكرارا باعتماد هذا التحليل لا سيما وأن هذا التحليل يستخدم في تحديد الكائنات المسببة للأمراض وخاصة تلك التي يصعب زراعتها مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والفيروسات الأخرى وبعض الفطريات، إلى جانب غرضه الأساسي في الكشف عن التهاب الكبد سي.



وأضاف: كما أن المعامل المركزية بوزارة الصحة هي المسئولة عن الصحة العامة في جمهورية مصر العربية، وتعتبر بمثابة البوابة الرئيسية التي تمنحهم الموافقة للسفر للخارج في حالة خلوهم من الأمراض الفيروسية أو الحرمان من السفر في حالة وجود أي مرض، إلا أنه لم يعتمد حتى الآن وما زال العمل جاريًا بالأجسام المضادة.



وطالب عضو البرلمان بمتابعة وزارة الصحة وكذا الخارجية، بمتابعة اعتماد تحليل "بي سي آر"، كمعيار لتحديد تواجد فيروس سي.