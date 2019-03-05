حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 5 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس 2019، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: تميل إلى القرار الحاسم ولا تتردد في إدخال تغييرات على روتينك اليومي، تستعيد التوازن، وتتوصل الى حلول وقرارات بنّاءة من خلال المباحثات والعمل الجماعي.



عاطفيًا يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكن المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشاكل والورطات، والابتعاد عن الأفكار السود.



صحيًا: الإصابة بوعكة صحية فجأة واردة في كل لحظة، عليك أخذ الاحتياطات اللازمة لتتفادى التعرض لوعكة.

