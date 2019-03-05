ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى تجاهل للتراجعات الأمريكية

استهلت مؤشرات البورصة معاملات منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف متجاهلة التراجعات التى منيت بها أسواق المال الأمريكية عشية أمس الإثنين.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 21. 0% بما يعادل 31.8 نقطة ليصل إلى مستوى 14847 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 18. 0% بما يعادل 1.31 نقطة ليصل إلى مستوى 709.9 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه، بالتعامل على 9.8 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ 1.057 ألف صفقة بيع وشراء.