وفاة لوك بيري نجم مسلسل بيفرلي هيلز إثر سكتة دماغية

أعلنت موقع "TMZ" خبر وفاه النجم لوك بيري، أمس الاثنين، داخل المستشفى إثر إصابته بسكتة دماغية مفاجئة.



جاءت وفاة لوك بيري، نجم مسلسل "90210" ومسلسل Riverdale، فى مستشفى القديس يوسف، فى بوربانك، ووفقًا لمدير أعمال "لوك بيري"، كان لوك محاطًا بأطفاله جاك وصوفي، وزوجته السابقة مينى شارب، وعدد آخر من أفراد الأسرة والأصدقاء.



يذكر أن لوك بيري، كان قد نقل إلى المستشفى، صباح يوم الأربعاء الماضي، بعد تعرضه للسكتة الدماغية أثناء وجوده فى منزله في Sherman Oaks، فى كاليفورنيا، وفقًا لإرسال الصوت فى حالات الطوارئ - الذى حصلت عليه TMZ – حيث تلقى المسعفون دعوة لسكتة دماغية فى مقر إقامته، وعندما وصلوا إليه كان ما يزال مستجيبًا ويتحدث، لكن حالته تدهورت.

