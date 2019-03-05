الطقس الان.. أمطار غزيرة بمحافظات مصر

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 18 درجة نهارا في القاهرة، كما تسقط الأمطار على أنحاء متفرقة من البلاد.



وأكد الخبراء أن اليوم يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.



وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.