مصرع 5 أشخاص وإصابة 31 في حادث تصادم 5 سيارات بزراعي البحيرة

لقي منذ قليل، 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 31 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق الزراعي أمام قرية القلعة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير امن البحيرة إخطارا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي أمام قرية القلعة التابعة لمركز كفر الدوار.



وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين 5 سيارات ونتج عن ذلك مصرع 5 أشخاص وإصابة 31 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفيات دمنهور وكفر الدوار وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

