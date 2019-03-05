"الاستيلاء على أموال الداخلية" و"كتائب حلوان" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها محاكمة العادلي وآخرين بتهمة الاستيلاء على أموال الداخلية ومحاكمة 215 متهمًا بكتائب حلوان.



محاكمة العادلي وآخرين بتهمة الاستيلاء على أموال الداخلية



تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو2011.



وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.





محاكمة 215 متهمًا في "كتائب حلوان"



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 215متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".



وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».





محاكمة 555 متهمًا في "ولاية سيناء"



تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طره جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"اعتناق أفكار تكفيرية" والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.



وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.





محاكمة مصرفي بتهمة الكسب غير المشروع



تبدأ محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة المصرفي "عماد.ص" 34 سنة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 3 ملايين و521 ألفا و419 جنيها.



كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقات المستشار أحمد رضا رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع باختلاس 2 مليون و846 ألف و9 جنيهات من المبالغ المودعة بالحساب المخصص لبحث وتسوية الاعتراضات الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمة ماكينات الصرف الآلي والمخول له بمفرده طبقا لاختصاصات وظيفته التعامل عليه عن طريق بطاقة الـA.T.M" المسلمة له إلا أنه قام بتحويل المبالغ المالية لحساباته الشخصية ما تسبب في الإضرار بأموال البنك.



وتضمنت التحقيقات اكتشاف مسئولي البنك الجريمة عندما قام البنك بتحديث بعض الأنظمة الرقابية للمساعدة في إيجاد آلية لضبط الحسابات الوسيطة بالفرع والمخصصة لإثبات قيمة استخدام البطاقات بكل فرع وبحصر وتحديد الحركات التي لم يتم تسويتها آليا وما زالت معلقة بحسابات بطاقات الإدارة تبين قيام المتهم باختلاس الأموال.



وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم حقق لنفسه وأهله كسب غير مشروع قدره 674 ألفا و710 جنيهات تمثلت في مصروفات غير معلومة المصدر وعجز عن إثبات مصدرها المشروع واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه باختلاس مبلغ 230 ألف جنيه وهو جزء من المبلغ المختلس والمحقق به كسب غير مشروع.



يذكر أن محكمة الجنايات قد عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 28 مليونا و487 ألفا و825 جنيها وإلزامه برد مبلغ 26 مليونا و969 ألفا و253 جنيها.





محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين في "استعراض القوة"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وبعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد، محاكمة "طارق تلجة" الشهير "بسفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمة استعراض القوة والقتل العمد.



وأسندت النيابة للمتهم عمر عبد ربه، وشهرته "طارق تلجة"، وعبد الرحمن صلاح، وشهرته "عبده البيه"، وهاني عمر عبد ربه هارب، ومصطفى عاطف، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم "سكر محمد مصطفى، وزينب سرور حسانين، وعبد الرحمن سكر محمد"، بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بغرض فرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.



كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه "سكر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما أن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.





إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا بأحداث فض رابعة



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.





الحكم على ميكانيكي وشقيقته أحدثا عاهة مستديمة لطفلة



تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، حكمها علي متهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة بدائرة قسم منشأة ناصر.



وأسندت النيابة للمتهمين رزق مصطفى محمد "ميكانيكى"، وشقيقتة أية مصطفى محمد، تهمة ضرب المجنى عليها الطفلة "علياء أبو الدهب عبد الحليم"، فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 35٪، حيث ضربها المتهم الأول في عينها اليمني بعصى حال تقييد المتهمة الثانية لذراعيها وشل حركتها.





محاكمة محامية وآخرين بتكوين عصابة للاتجار بالمخدرات



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محامية وآخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم ٣٣١٩ لسنة ٢٠١٧ جنايات الأميرية، أنه في يوم ٣١ ٥ ٢٠١٧ بدائرة قسم شرطة الأميرية قيام المتهمين علي عدلي عبد اللطيف اليماني وشهرته أبو رجيلا عاطل، وحسين سعد محمد حسن وشهرته حسين الأبيض صاحب مقهي، وأحمد عاصم عبد الحميد نجم، وأحمد البسطاويس عبده البسطاويس وشهرته أحمد البرعي عاطل، ووليد البسطاويس عبده البسطاويس تاجر هواتف محموله، وشيماء عبد الرحيم رجب عبد الرحيم محامية، بتشكيل عصابيا تخصص في الاتجار بالجواهر المخدرة، بأن تولي أولهم قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة، بينما قانا المتهمين الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.



وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترمادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري وبندقية آلية وذخائر تستعمل فى هذه الأسلحة.