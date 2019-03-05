دعاء المطر والرعد والبرق

تشهد العديد من محافظات الجمهورية سقوط أمطار يصاحبها الرعد والبرق، مع استمرار موجة الطقس السيئ منذ مساء أمس الاثنين.



وهناك العديد من الأدعية النبوية الصحيحة حول ظاهرتى الرعد والبرق، حيث جاء عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا عَصِفَتِ الرِّيح قالَ: «اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا، وَشَرِّ ما فِيها، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ» رواه مسلم



الدعاء عند سماع الرعد، كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته "، إسناد صحيح



الدعاء عند وبعد نزول المطر "اللهم صيبًا نافعًا".