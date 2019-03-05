الارصاد الجوية تحذر من حالة الطقس اليوم في القاهرة

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة اليوم، لتصل إلى 18 درجة نهارا في القاهرة، كما تسقط الأمطار على أنحاء متفرقة من البلاد.



وقال خبراء الأرصاد إنه ليسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة ومحافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى



القاهرة 14 18



شبين الكوم 13 18



طنطا 12 17



دمنهور 13 17



الإسكندرية 14 16



بلطيم 12 16



مطروح 10 17



السلوم 09 18



سيوة 11 19



بورسعيد 12 16



دمياط 11 16



الزقازيق 12 17



الاسماعلية 10 17



السويس 11 17



العريش 09 17



رفح 08 16



رأس سدر 11 19



نخل 04 16



نويبع 14 19



طابا 08 17



كاترين 02 11



الطور 10 21



شرم الشيخ 14 21



الغردقة 11 22



مرسى علم 12 23



الفيوم 11 19



بنى سويف 10 19



المنيا 09 20



أسيوط 08 21



سوهاج 08 21



قنا 08 22



الأقصر 09 24



أسوان 11 25



أبوسمبل 12 25



الوادى الجديد 06 24



شلاتين 14 28



ابو رماد 14 26



راس حدربة 15 26



حلايب 16 25