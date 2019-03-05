فوز روائي موريتاني بأكبر جائزة أدبية في مالي

فازت رواية (وحدي) للكاتب الموريتاني امبارك ولد بيروك بجائزة (أحمد بابا) لهذا العام في العاصمة المالية باماكو.



وذكرت صحيفة (الصحراء) الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أن الماليين احتفوا بالروائي الموريتاني امبارك ولد بيروك خلال احتفالية في النسخة الحادية عشر لجائزة (أحمد بابا) الأدبية في مالي.



ويعد امبارك ولد بيروك أحد أبرز الكتاب الموريتانيين الذين يكتبون باللغة الفرنسية، ولديه عدة روايات منشورة، كما أنه ناشط ثقافي وسبق أن عمل مستشارا ثقافيا لرئيس جمهورية موريتانيا.