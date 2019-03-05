القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
الثقافة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:14 ص

فوز روائي موريتاني بأكبر جائزة أدبية في مالي

امبارك ولد بيروك
امبارك ولد بيروك
أ ش أ
dostor.org/2540796

فازت رواية (وحدي) للكاتب الموريتاني امبارك ولد بيروك بجائزة (أحمد بابا) لهذا العام في العاصمة المالية باماكو.

وذكرت صحيفة (الصحراء) الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أن الماليين احتفوا بالروائي الموريتاني امبارك ولد بيروك خلال احتفالية في النسخة الحادية عشر لجائزة (أحمد بابا) الأدبية في مالي.

ويعد امبارك ولد بيروك أحد أبرز الكتاب الموريتانيين الذين يكتبون باللغة الفرنسية، ولديه عدة روايات منشورة، كما أنه ناشط ثقافي وسبق أن عمل مستشارا ثقافيا لرئيس جمهورية موريتانيا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 4 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

اليوم.. محاكمة 555 متهمًا فى قضية "ولاية سيناء 4"

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأياكس فى دورى أبطال أوروبا

تعطل حركة المرور بالطريق الزراعى إثر انقلاب سيارة نقل بالقليوبية

هبة مجدى: "طلقة حظ" عمل كوميدى يستحق المشاهدة

ads
الأكثر قراءة

أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية.. اليوم

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

مفتى روسيا: نسبة المسلمين فى البلاد ستبلغ 30% خلال 15 عامًا

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

سانشيز لاعب يونايتد يتغيب بإصابة في أربطة الركبة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة العين الإماراتى والهلال السعودى فى دورى أبطال آسيا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية.. اليوم

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

مفتى روسيا: نسبة المسلمين فى البلاد ستبلغ 30% خلال 15 عامًا

ads
كشكول

عزيز يكرم الفائزين بمسابقة "إدارتنا جميلة" بآثار سوهاج

" إستخدامات جهاز المسح الراداري الأرضي" ورشة عمل بعلوم سوهاج

المركز الثالث لسوهاج في مجالي الرواية والشعر بالملتقي الأدبي للجامعات المصرية

مجلس جامعة سوهاج يرفع حافز الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية

ورشة عمل تعريفية بامتحان اللغة الإنجليزية ielts بجامعة سوهاج

الأمصار

الفاتيكان يعتزم فتح الملفات السرية أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية

رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري تتسبب في استقالة مذيعة أخبار

التحالف يدك مخزن أسلحة وتجمعات حوثية في صعدة

ترامب يصف تحقيقات الديمقراطيين حول التدخل الروسي بـ"الفارغة"

بعد توقف 7 سنوات.. الأردن تسمح باستخدام طائرتها في الأجواء السورية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

الثلوج السوداء والخضراء تغطي عدة مدن في روسيا

الصين تعثر على "إكسير الخلود".. وتكشف سر موت الباحثين عنه

شاهد.. لاعبة جماز تذهل المتفرجين بفاصل من الرقص

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

رئيس بتسوانا يدعو إلى بذل المزيد من الجهد لوضع حد لـ"الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎