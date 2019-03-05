سفير تشاد يطلب الاستعانة بخبرة مصر في تنظيم أول معرض للكتاب

طلب سفير دولة تشاد بالقاهرة الأمين الدودو عبدالله الخاطرى الاستعانة بالخبرات المصرية للهيئة المصرية العامة للكتاب في تنظيم أول معرض تشادى للكتاب فى العاصمة نجامينا.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بسفير دولة تشاد بالقاهرة، بمقر الهيئة مساء أمس الاثنين، لمناقشة سبل التعاون في مجال الثقافة والنشر وتنظيم المعارض الدولية.



وأشاد الخاطرى بالتنظيم "العالمى" لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في يوبيله الذهبى، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى في 22 يناير الماضى، مؤكدا على دعم دولته لرئاسة مصر وقيادتها للاتحاد الأفريقى العام الجاري.



كما أكد أن العلاقات الثقافية لبلاده مع مصر أقوى "تاريخيا" من مثيلاتها مع أى دولة أخرى، لافتا إلى ضرورة استعادة هذه العلاقات وتفعيل القوى الناعمة في دعم أطر التعاون الثقافى خلال العام الحالي.



ومن جانبه، رحب الحاج بمشاركة تشاد في معرض الإسكندرية الدولى للكتاب في 25 مارس الجارى من خلال فعاليات ثقافية متعددة حول العلاقات الثقافية الأفريقية.



وأبدى استعداد الهيئة، تحت رعاية وزارة الثقافة، للمشاركة في تأسيس وتنظيم أول معرض للكتاب في نجامينا خلال الربع الأخير من العام الجاري مع دراسة تطويره ودعم المشاركات العربية والأفريقية به خلال السنوات المقبلة عبر إطار تعاون ثنائي ترعاه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

