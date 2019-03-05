زيمبابوي تعقد صفقة مع الهند بـ 25 مليون دولار لتحسين القطاع الصحي

أبرمت حكومة هراري صفقة بقيمة 25 مليون دولار للمعدات الطبية والأدوية والمنتجات الطبية الجراحية مع الهند لمعالجة مشكلة نقص الأدوية والتعامل مع تقلبات الأسعار.



وقال وزير الرعاية الصحية للطفل الدكتور أوباديا مويو - في تصريحات عقب لقائه رئيس جمعية الأطباء في زيمبابوي الدكتور إلياس موزامبيما، والأمين العام لجمعية أطباء مستشفى زيمبابوي الدكتور أنيل متابيسي، وأعضاء آخرون في مجموعة مستشفيات "باريرينياتوا" ووزير الرعاية الصحية للطفل الدكتور أوباديا مويو - "إنه ينبغي أن يبدأ القطاع الصحي في الحصول على الأدوية والإمدادات الطبية قريبا.وأكد أنه يعمل على تحسين أوضاع الأطباء".



وأضاف أنه تم الحصول على إمدادات بقيمة 25 مليون دولار من السلع الطبية والأدوية الجراحية، مُشيرا إلى أنه بمجرد بدء طرح المنتجات يتعين توزيعها على مختلف مراكز الرعاية الصحية بدءا من المؤسسات الحكومية.



وأكد أن المناقشات لا تزال جارية بين زيمبابوي والهند لشحن كمية أخرى من الأدوية تبلغ 100 طن، والتي ستضع البلاد في وضع طبي أفضل بكثير، متابعا "إننا نريد وضعا يضمن رعاية الأطباء وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية.. وفي الواقع، فإن الأولوية رقم واحد بالنسبة لنا هي ضمان أن جميع العاملين في مجال الصحة يحظون برعاية جيدة".



ومن جانبه، قال رئيس جمعية الأطباء في زيمبابوي الدكتور إلياس موزامبيما "إن مويو مهد الطريق أمام بدء مفاوضات رسمية لحل الوضع الطبي والصحي في زيمبابوي في أقرب وقت ممكن".



وبدوره، قال الأمين العام لجمعية أطباء مستشفى زيمبابوي الدكتور أنيل متابيسي "مازلنا نشارك الوزارة في رسم الطريق إلى الأمام، ومازلنا ندفع بجدول أعمالنا حتى يتم التعامل مع مظالمنا في أقرب وقت ممكن لكي نتمكن من استعادة النمط الطبيعي في القطاع الصحي".

