موريشيوس والصين تتصدران رأس المال الأجنبي الخاص في رواندا

أجرى البنك المركزي الرواندي مسحا شاملا حول تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة في رواندا في عام 2017، حيث حصل مستثمرو موريشيوس على المرتبة الأولى من حيث الاستثمار في رواندا، باستحواذ استثماراتهم على 25.8% من إجمالي رأس المال الأجنبي الخاص في رواندا.



وبلغت الاستثمارات الإجمالية لمستثمري موريشيوس 117 مليون دولار أمريكي في عام 2017، وتتركز استثماراتهم في قطاعات السياحة والطاقة والتصنيع، فيما حصل المستثمرون الصينيون على المرتبة الثانية، إذ تُشكل استثماراتهم 18.4% من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تبلغ قيمة استثماراتهم 83 مليون دولار في قطاع التصنيع.



وجاءت الهند في المرتبة الثالثة باستثمارات 31 مليون دولار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد خلقت الاستثمارات الأجنبية ما يقرب من 66 ألف وظيفة في عام 2017 مقارنة بعام 2016، الذي شهد توفير 56 ألف وظيفة.

