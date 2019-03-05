مصر تنفذ المرحلة الثانية لمشروع درء مخاطر الفيضان بغرب أوغندا

تبدأ وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أنشطة المرحلة الثانية من المشروع المصري لدرء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا، اليوم الثلاثاء، من خلال وفد من خبراء المركز القومي لبحوث المياه، ضمن الدعم الفني الذى تقدمه مصر، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.



وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن أنشطة المرحلة الثانية للمشروع تبدأ بإجراء الدراسات وتقييم الاحتياجات والأعمال الهندسية اللازمة لدرء مخاطر الفيضان بعدد من القطاعات على مجموعة من الأنهار، أشهرها نهر نياموامبا الذى تعرض لفيضان عارم فى صيف 2015، أدى إلى حدوث آثار تدميرية بالمنشآت والطرق والمواطنين.



كان وفد من الخبراء المصريين بالمركز القومي لبحوث المياه، توجه إلى أوغندا، أمس الإثنين، لبدء أنشطة المرحلة الثانية من المشروع، الذى قدمته مصر للشقيقة أوغندا، لدرء مخاطر الفيضان بمنطقة كسيسى بغرب أوغندا، عقب تنفيذ المرحلة الأولى التي تمثلت في إزالة الصخور كبيرة الحجم من مجرى نهر نياموامبا في العديد من القطاعات في الأحباس الأولى عند منطقة الفيضان من جبال روينزورى، وكذا إعادة تشكيل عدد من القطاعات المائية، وذلك من خلال عمل حوائط مدرجة من الركام، وحماية جوانب النهر بالجابيونات.