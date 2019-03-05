البيت الأبيض: تحقيقات الديمقراطيين حول ترامب مشينة ومخزية

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز تحقيقا جديدا أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب يطال دائرة مقربة من الرئيس دونالد ترامب، بأنه "مشين ومخز".



وأضافت ساندرز أن فتح التحقيق الجديد يدل على أن الديمقراطيين "خائفون للغاية من حقيقة أن تسقط قصتهم المزورة التي استمرت عامين حول التواطؤ مع روسيا".



وقالت: "الديمقراطيون يسعون للنيل من ترامب من أجل صرف الأنظار عن أجندتهم الهادفة لجعل أمريكا دولة اشتراكية، يقتل فيها الأطفال قبل ولادتهم (ضحايا الإجهاض)، ويروج فيها لصفقة خضراء جديدة ستدمر الوظائف في أمريكا وتفلس البلاد"، حسب قناة الحرة الامريكية، اليوم الثلاثاء.



وأطلقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي الاثنين تحقيقا جديدا واسعا طال دائرة مقربة من ترامب، تضمن اتهامات بسوء استخدام السلطة وعرقلة العدالة، وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية وانتهاك الحظر الدستوري على مخصصات مالية أجنبية.