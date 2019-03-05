الصين ترفع إنفاقها العسكرى إلى 178 مليار دولار

تتوقع الصين زيادة في ميزانية الإنفاق العسكري قدرها 7.5 % في عام 2019، لتصل إلى 1.19 تريليون يوان (177.6 مليار دولار)، وجاء ذلك وفقًا لمشروع ميزانية البلاد.



وتعتبر الصين ثاني أكبر إنفاق دفاعي في العالم بعد الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق، أعلنت الصين أن الزيادة في ميزانية الإنفاق العسكري لعام 2018 بلغت 8.1 %، وقالت في حينها إنها متناسبة ومنخفضة وإن بكين ليست في سباق تسلح مع الولايات المتحدة.



ويحظى حجم الإنفاق العسكري الصيني بمراقبة وثيقة في أنحاء العالم، بحثًا عن أي مؤشرات على نوايا الصين الاستراتيجية، وسط برنامج تحديث كبير يشمل تطوير مقاتلات شبح، وحاملات طائرات، وصواريخ مضادة للأقمار الصناعية.