كوريا الجنوبية وواشنطن تبحثان استئناف المفاوضات مع بيونج يانج

أعلنت خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن ممثل وزارة الخارجية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية لي دو-هون، سيغادر البلاد صباح اليوم، متوجهًا إلى واشنطن، لعقد اجتماع مع الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون.



وتوقعت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن يستمع "لي" الذي تستمر زيارته إلى واشنطن حتى يوم 7 مارس الجاري، إلى تفاصيل نتيجة القمة الكورية الشمالية والأمريكية الثانية، من الجانب الأمريكي، ويناقش سبل الاستئناف المبكر لمفاوضات المتابعة بين الدولتان.



ورجحت الوكالة أن تكون هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الحكومة الكورية الجنوبية للوساطة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من أجل استئناف المفاوضات بينهما.