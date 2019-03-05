أمريكا تعتزم إلغاء نظام التجارة التفضيلية مع الهند وتركيا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء نظام التجارة التفضيلية مع الهند وتركيا، حسبما أفادت رويترز، اليوم الثلاثاء.



وأفاد "ترامب"، في إخطاره لأعضاء الكونجرس نشره البيت الأبيض: "أبلغكم بأنني اعتزم إنهاء وضع الهند كدولة متلقية (لمنافع تجارية)، وفقًا لنظام المعاملة التفضيلية في التجارة معها".



وأوضح "ترامب" قائلًا: "اتخذت هذه الخطوة عقب اتصال نشط بين الولايات المتحدة وحكومة الهند، توصلت من خلاله إلى قرار مفاده أن الهند لم تعطي الولايات المتحدة ضمانات توفر للشركات الأمريكية وصولًا متساويًا ومعقولًا في الأسواق الهندية".



وفي السايق ذاته، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إن واشنطن تعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا في إطار برنامج سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية.



وبحسب "رويترز"، علل المكتب قراره بأن تركيا لم تعد مؤهلة للمشاركة في البرنامج لأنها "نمت اقتصاديا بشكل كاف".