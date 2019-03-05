اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية ببولاق الدكرور

تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 9 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية ببولاق الدكرور.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا، ومحمود عبد المنعم القرموطي، ومحمد إبراهيم عبدالصمد، وأمانة سر محمد السنوسي، وعمر عاشور.



كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين معمر القذافي يونس،عامل، ومنتصر علي، ووائل علي، وأحمد علي، ومحمد كمال، عامل بشركة مكيفات، ومحمد رمضان، سمسارعقارات، ومحمد رضان، محاسب، وخالد محمد، وجمال محمد، وآخرين، بسرقة المنقولات المالية المملوكة للمجني عليه أحمد محمد علي، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اقتادوه عنوة إلى مركبتهم، مهددين إياه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات.



وأضافت التحقيقات قيام المتهمين، وآخرين بالقبض علي المجني عليه أحمد محمد علي، واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وشروعهم في الحصول علي مبالغ مالية من أهليته بطريق التهديد، إلا أنه قد أوقفت جريمتهم؛ لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبط المتهمين الأول والخامس والسادس والسابع.



وكشفت شهادة المجني عليه أحمد محمد علي، أنه بحضور المتهمين من الأول حتي الرابع لمحل عمله، واقتياده عنوه داخل مركبتهم كرهًا عنه، واستيلائهم علي ما بحوزته من مبالغ مالية وهواتف، واحتجازه داخل أحد العقارات معتدين عليه بالضرب مهددين إياه بالقتل إن لم يمتثل لهم، وطالبوه بمبالغ مالية لإطلاق سراحه، مشيرًا إلى ارتكاب المتهمين للواقعة بتحريض من المتهمين من الخامس للتاسع.