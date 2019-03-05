اليوم.. الحكم على المتهمين بإحداث عاهة لطفلة بمنشأة ناصر

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحكم على متهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة بدائرة قسم منشأة ناصر.



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وبعضوية المستشارين عصام يحيي اليماني، وجابر السعيد الجزار، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.



وأسندت النيابة للمتهمين رزق مصطفى محمد "ميكانيكى"، وشقيقته أية مصطفى محمد، تهمة ضرب المجنى عليها الطفلة "علياء أبو الدهب عبد الحليم"، فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 35٪، حيث ضربها المتهم الأول فى عينها اليمنى بعصى حال تقييد المتهمة الثانية لذراعيها وشل حركتها.