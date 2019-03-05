اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالسرقة فى منشأة ناصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين بسرقة مواطنين بالإكراه بمنشأة ناصر.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسي وعصام اليماني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.



وأسندت النيابة للمتهمين "يوسف ممدوح، محمد ممدوح، كريم محمود، سيد أحمد"، وآخر مجهول تهمة سرقة المبلغ المالى والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما "محمود مجدى حسين، ومحمد عبدالقادر" كرهًا عنهما بالطريق العام حال حملهما أسلحة بيضاء، بأن قام المتهم الأول باستدراجهما لمحل الواقعة حيث يتواجد باقى المتهمين، فيما أشهر المتهمان الثالث والرابع أسلحة بيضاء فى وجه المجنى عليهما، وكان يشد من أزرهما المتهمان الأول والثاني، وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات.



كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة وإحراز سلاح " أبيض" بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.