القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
اقتصاد
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:13 ص

"أو.سي.بى" المغربية تخطط لإنشاء مصانع كيماويات بأفريقيا

أو.سي.بى المغربية
وكالات
dostor.org/2540763

قال كريم لطفي الصنهاجي، المدير التنفيذي لـ"أو.سي.بي" أفريكا، التابعة لمجموعة "أو.سي.بي" المغربية، إن الشركة الأم تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لبناء مصنع للأمونيا بنيجيريا، وبدء الإنتاج في مصنع كيماويات باستثمارات 3.7 مليار دولار في إثيوبيا، بحلول 2023-2024.

وأضاف "الصنهاجي"، في تصريحات لـ"رويترز"، إن أكبر شركة مصدرة للفوسفات في العالم، يملك المغرب 95% منها، تدرس أيضًا مصنعًا في غانا عام 2020، مع سعيها لتقريب الأسمدة المتخصصة أكثر من الأسواق الأفريقية الرئيسية.

ووسعت "أو.سي.بي" استثماراتها في أفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات الأخيرة، مما وسع دائرة النفوذ الاقتصادي للمغرب.

وقال "الصنهاجي" إن المصنع النيجيري سيتكلف 1.5 مليار دولار، وستصل طاقته الإنتاجية إلى مليون طن من الأمونيا.

ووقعت "أو.سي.بي" اتفاقا في يونيو 2018 لبناء منصة صناعية مع هيئة الاستثمار السيادي في نيجيريا، خلال زيارة قام بها الرئيس النيجيري محمد بخاري للرباط.

وقال "الصنهاجي" إن الشركة المغربية تتوقع أن يدخل مصنع الكيماويات التابع لها في إثيوبيا نطاق التشغيل بحلول 2023 أو 2024، بطاقة مبدئية قدرها 2.5 مليون طن من الأسمدة، مضيفًا أن هذه الاستثمارات جزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز استخدام الأسمدة الفوسفاتية وزيادة الإنتاج في أفريقيا.

وتخطط المجموعة لتأسيس منشأة للخلط في رواندا و3 في نيجيريا وواحدة في ساحل العاج و5 في إثيوبيا وواحدة في غانا، وستتكلف الواحدة ما بين 8 و12 مليون دولار.

وتابع "الصنهاجي": "سيتم تدشين هذه المنشآت في عام 2019، ونتوقع أن تكون جاهزة في 2020".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

تعرف على أسعار الدفايات اليوم

موعد مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند بدورى أبطال أوروبا

اليوم.. محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمة "استعراض القوة"

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أياكس أمستردام بدورى الأبطال

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

مفتى روسيا: نسبة المسلمين فى البلاد ستبلغ 30% خلال 15 عامًا

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة العين الإماراتى والهلال السعودى فى دورى أبطال آسيا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأياكس فى دورى أبطال أوروبا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

مفتى روسيا: نسبة المسلمين فى البلاد ستبلغ 30% خلال 15 عامًا

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

ads
كشكول

عزيز يكرم الفائزين بمسابقة "إدارتنا جميلة" بآثار سوهاج

" إستخدامات جهاز المسح الراداري الأرضي" ورشة عمل بعلوم سوهاج

المركز الثالث لسوهاج في مجالي الرواية والشعر بالملتقي الأدبي للجامعات المصرية

مجلس جامعة سوهاج يرفع حافز الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية

ورشة عمل تعريفية بامتحان اللغة الإنجليزية ielts بجامعة سوهاج

الأمصار

الفاتيكان يعتزم فتح الملفات السرية أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية

رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري تتسبب في استقالة مذيعة أخبار

التحالف يدك مخزن أسلحة وتجمعات حوثية في صعدة

ترامب يصف تحقيقات الديمقراطيين حول التدخل الروسي بـ"الفارغة"

بعد توقف 7 سنوات.. الأردن تسمح باستخدام طائرتها في الأجواء السورية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

الصين تعثر على "إكسير الخلود".. وتكشف سر موت الباحثين عنه

شاهد.. لاعبة جماز تذهل المتفرجين بفاصل من الرقص

طفلة تموت حرقا فداء لأخيها الأصغر

الصحة

البصل والثوم للوقاية من تطور مرض السكري

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎