"أو.سي.بى" المغربية تخطط لإنشاء مصانع كيماويات بأفريقيا

قال كريم لطفي الصنهاجي، المدير التنفيذي لـ"أو.سي.بي" أفريكا، التابعة لمجموعة "أو.سي.بي" المغربية، إن الشركة الأم تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لبناء مصنع للأمونيا بنيجيريا، وبدء الإنتاج في مصنع كيماويات باستثمارات 3.7 مليار دولار في إثيوبيا، بحلول 2023-2024.



وأضاف "الصنهاجي"، في تصريحات لـ"رويترز"، إن أكبر شركة مصدرة للفوسفات في العالم، يملك المغرب 95% منها، تدرس أيضًا مصنعًا في غانا عام 2020، مع سعيها لتقريب الأسمدة المتخصصة أكثر من الأسواق الأفريقية الرئيسية.



ووسعت "أو.سي.بي" استثماراتها في أفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات الأخيرة، مما وسع دائرة النفوذ الاقتصادي للمغرب.



وقال "الصنهاجي" إن المصنع النيجيري سيتكلف 1.5 مليار دولار، وستصل طاقته الإنتاجية إلى مليون طن من الأمونيا.



ووقعت "أو.سي.بي" اتفاقا في يونيو 2018 لبناء منصة صناعية مع هيئة الاستثمار السيادي في نيجيريا، خلال زيارة قام بها الرئيس النيجيري محمد بخاري للرباط.



وقال "الصنهاجي" إن الشركة المغربية تتوقع أن يدخل مصنع الكيماويات التابع لها في إثيوبيا نطاق التشغيل بحلول 2023 أو 2024، بطاقة مبدئية قدرها 2.5 مليون طن من الأسمدة، مضيفًا أن هذه الاستثمارات جزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز استخدام الأسمدة الفوسفاتية وزيادة الإنتاج في أفريقيا.



وتخطط المجموعة لتأسيس منشأة للخلط في رواندا و3 في نيجيريا وواحدة في ساحل العاج و5 في إثيوبيا وواحدة في غانا، وستتكلف الواحدة ما بين 8 و12 مليون دولار.



وتابع "الصنهاجي": "سيتم تدشين هذه المنشآت في عام 2019، ونتوقع أن تكون جاهزة في 2020".