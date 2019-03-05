الذهب يهبط وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق تجارى بين أمريكا والصين

تراجع الذهب، أمس الإثنين، إلى أدنى مستوى في أكثر من 5 أسابيع مع ارتفاع الدولار والأسهم وسط آمال باحتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا والصين، بينما هبط البلاتين 3% مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح التي تحققت من ارتفاعه في الآونة الأخيرة.



وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات، بأنه من المرجح أن يتوصل البلدان إلى اتفاق يلغي الرسوم الأمريكية المفروضة على سلع صينية لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار.



وفي الساعة 1915 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعًا 0.5% إلى 1286.94 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 25 يناير الماضي، في وقت سابق من الجلسة عند 1282.50 دولار للأوقية.



وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة للجلسة السادسة على التوالي، وهبطت 0.9% في تسوية، أمس الإثنين، إلى 1287.5 دولار للأوقية.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأحد الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري رسمي، خلال قمة في 27 مارس.



وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات أخرى إلى أعلى مستوى في 10 أيام، وهبط البلاتين 2.5 %إلى 835.35 دولار للأوقية، وظل المعدن مرتفعًا بأكثر من 5% منذ بداية العام إلى الآن.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1527.01 دولار للأوقية، وكان المعدن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق الشهر الماضي عند 1565.06 دولار للأوقية.



وتراجعت الفضة 0.8% إلى 15.08 دولار للأوقية، بعد أن كانت قد لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين عند 15.02 دولار للأوقية.