الهند تُسقط طائرة باكستانية بدون طيار فى ولاية راجستان

أسقطت القوات الهندية، أمس الإثنين، طائرة باكستانية عسكرية بدون طيار، ضلت طريقها عبر الحدود، بحسب وسائل إعلام هندية.



ونقلت وسائل الإعلام الهندية عن مصادر، طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، قولها: "إن مقاتلة هندية من طراز "ساخوي-30" أسقطت طائرة بدون طيار بصاروخ جو أرض قرب بيكانير في ولاية راجستان شمال الهند غير البعيدة عن الحدود الباكستانية".



وبحسب وكالة "برس تراست أوف أنديا" للأنباء، فهذه ثاني محاولة باكستانية لإرسال طائرة بدون طيار إلى الهند في الأيام الستة الأخيرة بعد إسقاط أخرى في 27 فبراير، ولم يصدر تصريح رسمي من الطرفين.



وسادت حالة من الهدوء بين الهند وباكستان، الأحد الماضي، بعد أيام من توتر وتصاعد حدة الخلافات بينهما، والتي كادت أن تسفر عن حرب بين الجارتين النوويتين.



هذا الهدوء أتى إثر تغليب لغة الحوار والتواصل بين البلدين، خصوصًا مع إقدام باكستان على إطلاق سراح الطيار، الذي أسرته إسلام آباد بعد إسقاط طائرته مؤخرًا، في بادرة "سلام" بعد 3 أيام من التوترات بين البلدين.