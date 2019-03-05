القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
اقتصاد
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:02 ص

ارتفاع العجز التجاري للمغرب 8.6% في يناير

ارتفاع العجز التجاري
وكالات
dostor.org/2540758

أعلن المغرب، الإثنين، ارتفاع العجز التجاري في البلاد بنسبة 8.6% إلى 15.7 مليار درهم (1.64 مليار دولار) في يناير، مقارنة بمستواه قبل عام.

وارتفعت الواردات 7% إلى 39.5 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات 23.8 مليار درهم (2.49 مليار دولار) بزيادة 5.9%، كما هبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30.4% إلى 1.57 مليار درهم (160 مليون دولار).

بينما انخفض حجم التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج 9.2% إلى 5.4 مليار درهم(560 مليون دولار).

ووفقا لبيانات البنك المركزي المغربي، فإن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي انخفضت 3% على أساس سنوي إلى 227.2 مليار درهم (23.75 مليار دولار) بحلول 22 فبراير الماضي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 5 أشهر.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، منذ أيام، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد انخفض إلى 0.5% خلال ينايركانون الثاني من 1.9% في ديسمبر.

وزاد التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 2.3% في يناير مقارنة بـ1.3% في ديسمبر.

كما تراجع تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.8% في يناير من 1.8% في الشهر السابق، وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.3% من 0.7% في ديسمبر.

يُشار إلى أن المغرب يتوقع تراجع التضخم إلى 1.2% في 2019، من 1.6% العام الماضي، كما يتوقع تراجع نمو اقتصاده إلى 2.9% في عام 2019، مقارنة بـ3% في 2018، و4.1% في 2017.

ويتوقع المغرب تقلّص عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 4.5% في 2018، وأن يصل عجز الميزانية إلى 3.7% في 2019، انخفاضا من 3.9% في 2018.

ووافق صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، على "خط وقاية وسيولة" للمغرب بنحو 2.97 مليار دولار، كضمان في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

تعرف على أسعار الدفايات اليوم

موعد مباراة توتنهام وبوروسيا دورتموند بدورى أبطال أوروبا

اليوم.. محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمة "استعراض القوة"

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أياكس أمستردام بدورى الأبطال

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

مفتى روسيا: نسبة المسلمين فى البلاد ستبلغ 30% خلال 15 عامًا

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أياكس أمستردام فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة العين الإماراتى والهلال السعودى فى دورى أبطال آسيا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأياكس فى دورى أبطال أوروبا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

مفتى روسيا: نسبة المسلمين فى البلاد ستبلغ 30% خلال 15 عامًا

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

ads
كشكول

عزيز يكرم الفائزين بمسابقة "إدارتنا جميلة" بآثار سوهاج

" إستخدامات جهاز المسح الراداري الأرضي" ورشة عمل بعلوم سوهاج

المركز الثالث لسوهاج في مجالي الرواية والشعر بالملتقي الأدبي للجامعات المصرية

مجلس جامعة سوهاج يرفع حافز الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية

ورشة عمل تعريفية بامتحان اللغة الإنجليزية ielts بجامعة سوهاج

الأمصار

الفاتيكان يعتزم فتح الملفات السرية أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية

رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري تتسبب في استقالة مذيعة أخبار

التحالف يدك مخزن أسلحة وتجمعات حوثية في صعدة

ترامب يصف تحقيقات الديمقراطيين حول التدخل الروسي بـ"الفارغة"

بعد توقف 7 سنوات.. الأردن تسمح باستخدام طائرتها في الأجواء السورية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

الصين تعثر على "إكسير الخلود".. وتكشف سر موت الباحثين عنه

شاهد.. لاعبة جماز تذهل المتفرجين بفاصل من الرقص

طفلة تموت حرقا فداء لأخيها الأصغر

الصحة

البصل والثوم للوقاية من تطور مرض السكري

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎