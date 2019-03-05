ارتفاع العجز التجاري للمغرب 8.6% في يناير

أعلن المغرب، الإثنين، ارتفاع العجز التجاري في البلاد بنسبة 8.6% إلى 15.7 مليار درهم (1.64 مليار دولار) في يناير، مقارنة بمستواه قبل عام.



وارتفعت الواردات 7% إلى 39.5 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات 23.8 مليار درهم (2.49 مليار دولار) بزيادة 5.9%، كما هبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30.4% إلى 1.57 مليار درهم (160 مليون دولار).



بينما انخفض حجم التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج 9.2% إلى 5.4 مليار درهم(560 مليون دولار).



ووفقا لبيانات البنك المركزي المغربي، فإن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي انخفضت 3% على أساس سنوي إلى 227.2 مليار درهم (23.75 مليار دولار) بحلول 22 فبراير الماضي، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 5 أشهر.



وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، منذ أيام، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد انخفض إلى 0.5% خلال ينايركانون الثاني من 1.9% في ديسمبر.



وزاد التضخم السنوي لأسعار الغذاء إلى 2.3% في يناير مقارنة بـ1.3% في ديسمبر.



كما تراجع تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.8% في يناير من 1.8% في الشهر السابق، وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.3% من 0.7% في ديسمبر.



يُشار إلى أن المغرب يتوقع تراجع التضخم إلى 1.2% في 2019، من 1.6% العام الماضي، كما يتوقع تراجع نمو اقتصاده إلى 2.9% في عام 2019، مقارنة بـ3% في 2018، و4.1% في 2017.



ويتوقع المغرب تقلّص عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 4.5% في 2018، وأن يصل عجز الميزانية إلى 3.7% في 2019، انخفاضا من 3.9% في 2018.



ووافق صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، على "خط وقاية وسيولة" للمغرب بنحو 2.97 مليار دولار، كضمان في مواجهة الصدمات الاقتصادية.