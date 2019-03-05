"ريوس" يعد بكتابة تاريخ جديد لدورتموند أمام توتنهام

وعد ماركو ريوس، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، بكتابة تاريخ جديد لفريقه خلال مواجهة توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بملعب "سيجنال إيدونا بارك" في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة الذهاب على ملعب "ويمبلي" انتهت بخسارة دورتموند بثلاثية دون رد.



وقال "ريوس" في المؤتمر الصحفي للقاء: "كان هناك العديد من المباريات التي لعبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وتم كتابة التاريخ فيها".



وأضاف: "نحن قادرون على لعب هذه المباراة، لكن بالطبع من المهم إيجاد التوازن الصحيح ونحن نؤمن بالفريق بأكمله".



وتابع: "لا نشعر بالرضا بعد النتائج الأخيرة خاصة على مستوى الدوري الألماني، لكن من المهم أن نتحلى بروح إيجابية لإيقاف نزيف النقاط".



وفي ختام تصريحاته تحدث اللاعب الألماني عن زميله ماريو جوتزه، حيث قال: "في ظل مستواه الحالي بإمكان ماريو مساعدة أي فريق".