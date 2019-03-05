برشلونة يجهز مكافأة لـ"راكيتيتش"

قالت تقارير إعلامية إسبانية إن المستوى الذي ظهر عليه الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، مع الفريق مؤخرًا، جعله قريبًا للغاية من تجديد عقده مع قلعة "البلوجرانا".



وقاد "راكيتيتش" برشلونة للفوز على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بتسجيله هدف المباراة الوحيد، كما يعد اللاعب عنصرًا أساسيًا في تشكيلة "البارسا" على مدار الموسم.



ووفقًا لما ذكرته إذاعة "راديو كتالونيا"، فإن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وعد "راكيتيتش" بعد الكلاسيكو بتجديد عقده مع تحسين راتبه السنوي خلال الفترة المقبلة، كمكافأة عما قدمه في الفترة الأخيرة.



وينتهي عقد "راكيتيتش" مع برشلونة في صيف عام 2021، وكان اسمه ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى الدوري الإيطالي من بوابة إنتر ميلان.