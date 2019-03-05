تسريب خطة فريق سعودى يضعه فى أزمة طريفة مع منافسه

مازح نادي الكوكب السعودي نظيره الشعلة قبل مباراة الفريقين التي تقام، اليوم الثلاثاء، بملعب الشعلة، في الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.



وصرح نادي الكوكب في بيان له: "شقيقنا نادي الشعلة نحن لاعب الطعن في الظهر فلقد وصلتنا طريقة لعبكم في المباراة وهي 2-3-5".



وأضاف: "ستلعبون بجوهر في حراسة المرمى وأمامه 3 مدافعين الطميحي وأكاكبو وتيمبو، بجانب الظهيرين سيلا سالم علي والخيربي".



وأتم: "الوسط سيلا وقام مدربكم بإشراك عدة لاعبين معه أبرزهم موكورو وبيكيتي، مع رأسي الحربة المنيف وبناهيني".



ويحتل الكوكب المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي الشعلة في المركز الأخير برصيد 22 نقطة.