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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:15 ص

هبة مجدى: "طلقة حظ" عمل كوميدى يستحق المشاهدة

هبة مجدي
هبة مجدي
محمد مجدي
dostor.org/2540752

قالت الفنانة هبة مجدي، إنها سعيدة بالتعاون مع الفنان مصطفى خاطر خلال أحداث مسلسلهما الرمضاني "طلقة حظ"، والذي يتم تصويره هذه الفترة في أكثر من لوكيشن ما بين خارجي بشوارع القاهرة والجيزة، وداخلي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت هبة مجدي" "دوري خلال العمل كبير للغاية، ومشاهدي تجعلني لأ أفارق اللوكيشن، ودائمًا ما أقوم بالتصوير لساعات عديدة قد تصل إلى يوم كامل، وهو ضغط شديد عليا وعلى كل العاملين في المسلسل الذي يتناول عدة قصص كوميدية، أتمنى أن تجد رضاء الجمهور".

وتابعت: "أصور أغلب مشاهدي في المسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأصعب ما نتعرض له خلال التصوير هو عدم أستقرار الأحوال الجوية، المتقلبة كثيرًا، والتي تتغير بشكل مستمر ما بين الجو الملىء بالأتربة، وكذلك الجو الممطر، الذي يؤثر بالطبع على شكل راكور المسلسل، وهو ما يجعلنا نؤجل التصوير أحيانًا".

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