ضبط 33 قطعة سلاح فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا بتوجيهات اللواء مجدي عامر، مدير أمن المحافظة، من ضبط 33 قطعة سلاح متنوعة "خرطوش، وفرد رصاص، ومسدس"، بالإضافة إلى 130 طلقة متنوعة من ذات الأسلحة التي تم ضبطها وضبط 7 قضايا مخدرات من بينها 4 قضايا إتجار.



وتمكنت الحملة الأمنية من تحرير 3878 مخالفة مرورية متنوعة بمراكز المحافظة وتنفيذ 1572 حكم قضائي متنوع مابين (جنح.مستأنف. جنائي) وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة تم فحص 57 حالة أسفرت عن إيجابية 7 حالات.



وتمكنت مباحث التموين من ضبط 56 قضية تموينية وتمكنت شرطة المرافق من تنفيذ 14 قرار إزالة وتحرير 326 مخالفة، وتحرير 14 مخالفة مسطحات.