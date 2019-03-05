القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
محافظات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:38 ص

ضبط 33 قطعة سلاح فى حملة أمنية بالمنيا

ضبط 33 قطعة سلاح
المنيا نجلاء فتحي
dostor.org/2540748

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا بتوجيهات اللواء مجدي عامر، مدير أمن المحافظة، من ضبط 33 قطعة سلاح متنوعة "خرطوش، وفرد رصاص، ومسدس"، بالإضافة إلى 130 طلقة متنوعة من ذات الأسلحة التي تم ضبطها وضبط 7 قضايا مخدرات من بينها 4 قضايا إتجار. 

وتمكنت الحملة الأمنية من تحرير 3878 مخالفة مرورية متنوعة بمراكز المحافظة وتنفيذ 1572 حكم قضائي متنوع مابين (جنح.مستأنف. جنائي) وفي إطار الحملة المقررة للكشف عن سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة تم فحص 57 حالة أسفرت عن إيجابية 7 حالات. 

وتمكنت مباحث التموين من ضبط 56 قضية تموينية وتمكنت شرطة المرافق من تنفيذ 14 قرار إزالة وتحرير 326 مخالفة، وتحرير 14 مخالفة مسطحات. 

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 3 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ 3 شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ 4 شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الآن

خلافات بين أحمد فلوكس وهنا شيحة تنذر بالطلاق

السجيني غرامة 10 جنيهات عقوبة من يخالف القوانين المنظمة لامتلاك الكلاب

الحكومة تشكل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية

الأهلي يسحق بتروجيت برباعية ويصعد لوصافة الدوري

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أياكس أمستردام بدورى الأبطال

"ريوس" يعد بكتابة تاريخ جديد لدورتموند أمام توتنهام

"خضيرة" يقترب من العودة للمشاركة مع يوفنتوس

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

ads
كشكول

عزيز يكرم الفائزين بمسابقة "إدارتنا جميلة" بآثار سوهاج

" إستخدامات جهاز المسح الراداري الأرضي" ورشة عمل بعلوم سوهاج

المركز الثالث لسوهاج في مجالي الرواية والشعر بالملتقي الأدبي للجامعات المصرية

مجلس جامعة سوهاج يرفع حافز الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية

ورشة عمل تعريفية بامتحان اللغة الإنجليزية ielts بجامعة سوهاج

الأمصار

الفاتيكان يعتزم فتح الملفات السرية أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية

رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري تتسبب في استقالة مذيعة أخبار

التحالف يدك مخزن أسلحة وتجمعات حوثية في صعدة

ترامب يصف تحقيقات الديمقراطيين حول التدخل الروسي بـ"الفارغة"

بعد توقف 7 سنوات.. الأردن تسمح باستخدام طائرتها في الأجواء السورية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

الصين تعثر على "إكسير الخلود".. وتكشف سر موت الباحثين عنه

شاهد.. لاعبة جماز تذهل المتفرجين بفاصل من الرقص

طفلة تموت حرقا فداء لأخيها الأصغر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

البصل والثوم للوقاية من تطور مرض السكري

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎