التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أياكس أمستردام بدورى الأبطال

كشف موقع "هوسكورد" البريطاني عن التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد الإسباني، خلال مواجهة أياكس أمستردام، اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.



ويحتاج الفريق الملكي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الهزيمة بنتيجة 1-0 للتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.



وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع على النحو التالي:



حراسة المرمى: كورتوا



خط الدفاع: كارفخال - ناتشو - فاران - ريجيلون.



خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش.



خط الهجوم: أسينسيو - بنزيما - فينيسيوس.