القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأياكس فى دورى أبطال أوروبا

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية لملاقاة ضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 2019 م.



وسوف تكون مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة أيضًا ولكن على القناة الصوتية الثانية.