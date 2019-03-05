القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
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الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:29 ص

مفتى روسيا: نسبة المسلمين فى البلاد ستبلغ 30% خلال 15 عامًا

مفتى روسيا: نسبة
وكالات
dostor.org/2540739

قال رئيس مجلس المفتين في روسيا راوي عين الدين، إن نسبة المسلمين في البلاد ستنمو في الأعوام الـ 15 المقبلة؛ لتصل إلى 30% من مجموع السكان، في وقت تبلغ نسبتهم الحالية 7%.

وصرح رئيس مجلس المفتين بتقديره هذا، في حديثه أمس الإثنين، خلال مؤتمر في مجلس الدوما، مشيرًا إلى رأي "المختصين الذين لا يشك في كفاءتهم"، وحسب معاينته خلال عمله في مسجد موسكو الكبير للزيادة المستمرة في عدد مرتادي.

وقال عين الدين: "نحتاج بشكل ضروري إلى عشرات المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة في أكبر المدن الروسية".

ودعا المفتي أيضًا إلى توفير "حزمة ضمان اجتماعي" لرجال الدين الإسلامي وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية الإسلامية إلى جانب مراكز العلوم الأكاديمية.

وتحدث المفتي عن "حواجز مصطنعة في روسيا (لإعاقة) انتشار الإسلام، وينبغي القضاء عليها"، وفقا للمفتي.

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