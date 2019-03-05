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الثقافة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:14 ص

صدور كتاب "الثقافة الصحية والغذائية وآدابها فى الأمثال الشعبية"

صدور كتاب الثقافة
نضال ممدوح
dostor.org/2540734

صدر حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتاب "الثقافة الصحية والغذائية وآدابها في الأمثال الشعبية" من تأليف الدكتور زاهي ناضر.

يتمحور هذا الكتاب حول ما تنطوي عليه الأمثال الشعبية اللبنانية (وأكثرها مشترك ومتداول في البلدان العربية) من ثقافة صحية وغذائية وآدابها، وتعكس نظرة العامة إلى مسار حياة الإنسان وماهيتها وقدرها ومتطلباتها وعلاقتها بالبيئة الطبيعية والاجتماعية والفوق طبيعية، وتمثل، بفضل مخزونها من المعارف والخبرات والتجارب التي تراكمت على مر السنين في سياق الممارسة العملية، ثروة حكمية تناقلتها الأجيال، وتضم مبادئ أولية، أو قوانين عامة تصلح أن تشكّل قاعدة للحياة الطيبة، وسبيلًا للعيش السليم بالأساليب الطبيعية المناسبة حسب الأصول الاجتماعية المرعية وما تزخر به من تقاليد وأعراف ومعتقدات وآداب. ولا يزال الكثير منها حيًا في الفكر المعاصر وتحولاته، ويحمل، من حيث طابعه الإنساني والإرشادي والتقويمي، قدرة على الاستبصار في شؤون الحياة ونظام الأشياء وعالم القيم.

يعتمد الكتاب في عرضه لهذه الثقافة، لاستقراء منظومتها الفكرية، على تحليل مضمونها تحليلًا منهجيًا شاملًا يجمع الشتات المتنوع والمتراكم من الأمثال، ويتوافق مع خصوصيتها، ويستجيب لموضوعاتها ومجالات استخدامها.

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