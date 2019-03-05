"خضيرة" يقترب من العودة للمشاركة مع يوفنتوس

اقترب الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه بعد فترة من الغياب، حسبما كشفت تقارير صحفية إيطالية.



وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، أن خضيرة اقترب من العودة لتدريبات يوفنتوس هذا الشهر بعد تعافيه من جراحة في القلب.



وأشارت الوكالة إلى أن الدولي الألماني أنهى فترة التأهيل، حيث كان يعاني من نوبات قلبية غير منتظمة أصيب بها في 19 فبراير الماضي.



وتابعت "أنسا" أن اللاعب عاد إلى مدينة تورينو، وسوف يخضع لفحوص طبية جديدة قبل إعطائه الضوء الأخضر للمشاركة في تدريبات البيانكونيري.



وشارك سامي خضيرة (31 عامًا) الذي يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2021، وشارك 15 مباراة هذا الموسم بكل البطولات، حيث سجل هدفين خلال 912 دقيقة فقط.