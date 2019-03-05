الخارجية الفرنسية: الجزائريون من يختارون قادتهم ويحددون مستقبلهم

أصدرت فرنسا موقفها من الترشح الرسمي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، معتبرة ذلك "شأنًا داخليًا يخص الجزائريين"، معربة عن أملها في أن "تتم في ظروف جيدة".



وقال بنجامين جريفو، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الإثنين، في تصريحات صحفية:"لقد لاحظنا ترشيح الرئيس بوتفليقة، نأمل في أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ظروف جيدة"، مضيفًا أن الشعب الجزائري هو الذي يختار قادته، ويحدد مستقبله.



بدوره، قال مارك فيسنو، الوزير الفرنسي المكلف بالعلاقات مع البرلمان في الحكومة الفرنسية:"إنه ليس من حقنا أخذ أي نظرة أو تدخل في الشأن الجزائري".



وأضاف في تصريحات، أمس الإثنين، لوسائل إعلام فرنسية "الجزائريون شعب عظيم، والأمر متروك لهم ليقرروا بأنفسهم في العملية الانتخابية المقبلة، والشرعية تهمنا، ولكن لا نتدخل لأنه سيكون غير مناسب تمامًا".



في مقابل ذلك، قدّم أورليان تاشي، النائب البرلماني عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظرة مغايرة، معتبرًا أن الحراك الشعبي في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة هو من أجل مستقبل الجزائر، ويجب النظر إليه بإيجابية.



وقال "تاشي"، في تصريحات لوسائل إعلام محلية في فرنسا: "لا أريد أن أتدخل كسياسي فرنسي في الطريقة التي تُبنى بها الأمور في الجزائر، لكن لدي رأي كمواطن".



وأوضح أنه عندما يتحرك الشباب والشعب من أجل مستقبل بلده، فأعتقد أنه يجب أن ينظر إليه على أنه إيجابي، نحن بحاجة إلى أن يكون هناك شعب جزائري يحدد مصيره.